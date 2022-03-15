НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи с журналистами руководитель управления формирования государственной политики по защите прав потребителей Рамазан Баренов рассказал о том, как были ущемлены права потребителей по линии ЖКХ и транспортной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Список претензий в ущемлении потребительских прав внушителен. Только по линии ЖКХ их насчитывается около десятка: низкое качество услуг по водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению (32%), необоснованное начисление оплаты за коммунальные услуги (16%) и другие. В транспортной отрасли, как правило, пассажирам отказывали в возврате денег за отмененные рейсы (13%), нарушались правила перевозки багажа (12%) и очередности при покупке билетов на ж/д транспорт (7%)», - отметил Рамазан Баренов.

За 2020 год количество обращений составило около 21 тысячи. По словам спикера, это говорит о росте по сравнению с прошедшим периодом на 120 %.

«В результате предпринятых мер Комитетом и территориальными департаментами потребителям возращены более 363 млн тенге. Однако озвученная статистика не отражает всю картину нарушения прав потребителей», - добавил он.