Как были реорганизованы министерства в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 2019 год в Казахстане были реорганизованы несколько министерств и появились новые. Вместе с тем, были назначены и новые министры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году был утвержден новый тогда состав Правительства. 25 февраля 2019 года на должность Премьер-Министра РК был назначен Аскар Мамин, который до прихода занимал должность первого заместителя Премьер-Министра.

В целом, на сегодня в стране функционируют 17 министерств. В прошедшем году появились два новых ведомства – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, а также Министерство торговли и интеграции.

Главой Минэкологии стал бывший вице-министр энергетики (с 2014 по 2019) Магзум Мирзагалиев, который, к слову, ранее не занимал позицию министра.

17 июня 2019 года появилось Министерство торговли и интеграции. Возглавил ведомство бывший аким столицы, экс-министр финансов Бахыт Султанов.

В 2019 году в стране были реорганизованы нынешние Министерство информации и общественного развития РК, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

25 февраля 2019 года указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Министерство общественного развития Республики Казахстан реорганизовано в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от Министерства информации и коммуникаций РК.

Отметим, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития возглавляет Бейбут Атамкулов, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан – Аскар Жумагалиев, а Министерство информации и общественного развития – Даурен Абаев. Все они – не новые министры и ведомства возглавляют уже несколько лет.

Бейбут Атамкулов в течение одного года успел возглавить два ведомства. Ранее он занимал должность главы МИД РК. На должность министр индустрии и инфраструктурного развития его назначили не так давно - 18 сентября 2019 года.

Однако в прошедшем году появились и новые лица в руководящих должностях. Так, новые назначенные министры в 2019 году стали главы Министерств - труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, культуры и спорта Актоты Раимкулова, иностранных дел – Мухтар Тлеуберди, национальной экономики – Руслан Даленов, а также экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Большая часть из вышеперечисленных министров проработала в качестве заместителей министров.

Руслан Даленов был назначен министром национальной экономики 25 февраля 2019 года. В период с 2008 по 2017 годы он работал первым вице-министром финансов, с 2017 по февраль 2019 года занимал должность первого вице-министра национальной экономики.

Асхат Аймагамбетов был назначен министром образования и науки Республики Казахстан прошедшим летом. До своего назначения он работал в должности замакима Карагандинской области, а до этого – вице-министром образования и науки при министре Ерлане Сагадиеве.

Добавим, что Куляш Шамшидинова в 2019 году проработала министром образования и науки РК четыре месяца - с 25 февраля по июнь. В разные годы она также занимала должность вице-министра образования Казахстана.

Биржан Нурымбетов стал министром труда и социальной защиты населения 20 августа 2019 года.

В разные годы он был вице-министром нескольких министерств. В период с 2015 по январь 2017 года работал вице-министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, а в 2017 году занял пост вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Вместе с тем, Ерлан Тургумбаев, который на протяжении долгих лет был заместителем министра внутренних дел – а это шесть лет, возглавил ведомство12 февраля 2019 года.

Актоты Раимкулова была вице-министром культуры и спорта с 2016 года. 17 июня 2019 года она была назначена министром, сменив на посту Арыстанбека Мухамедиулы.

А вот Сапархан Омаров был депутатом Мажилиса Парламента с 2016 года по 2019 годы. Министерство сельского хозяйство он возглавил зимой 2019 года. С 2014 по 2016 годы Сапархан Омаров также выполнял свои обязанности в качестве вице-министра сельского хозяйства РК.

У Премьер-Министра Аскара Мамина три заместителя.

Так, в 2019 году министр финансов РК Алихан Смаилов 25 февраля 2019 года по совместительству был назначен на должность первого заместителя Премьер-Министра РК.

На сегодняшний день заместителями Премьер-Министра являются также – Бердибек Сапарбаев и Роман Скляр.