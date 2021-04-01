НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как были потрачены средства, выделенные на производство казахстанских вакцин? На этот вопрос ответила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году на производство пяти вакцин против коронавируса были выделены 1,5 млрд тенге. Мы не можем сказать, сколько средств выделено на каждую вакцину, потому что это полноценная программа. Все пять вакцин производятся в НИИ проблем биологической безопасности», - пояснила Жанна Курмангалиева.

По ее словам, на 1,5 млрд тенге сначала были закуплены необходимые реагенты.

«Для проведения исследований закупили разные виды животных, потому что у нас нет специального места, занимающего разведение таких животных для испытаний. Ни один реагент, необходимый для вакцины, не производится в стране, поэтому закупается из-за рубежа. По всему миру не все организации производят реагенты. Все научные организации выстраиваются в очередь для закупа реагентов. В эти 1,5 млрд тенге также входят заработные платы ученых, другие вещи для исследования. На нужные изделия выделено свыше 800 млн тенге. Они закуплены по другой бюджетной программе», - пояснила спикер.