Как были организованы репатриационные авиарейсы и доставка гумпомощи в период пандемии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С первых же дней распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство иностранных дел РК для защиты жизни и здоровья наших граждан за рубежом активизировало свою деятельность по различным направлениям. О том, какая работа была проведена за этот период внешнеполитическим ведомством, читайте в материале МИА «Казинформ».

В частности, для оказания консультативной помощи казахстанским гражданам при внешнеполитическом ведомстве был создан Оперативный штаб, который в круглосуточном режиме обрабатывал запросы, поступающие на электронную почту и телефоны горячей линии.

В оперативном штабе продолжают функционировать три номера горячей линии: 72-00-46, 72-00-47, 72-05-49, а также электронная почта [email protected].

В результате слаженных действий сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел и загранучреждений со 2 февраля 2020 года и по настоящее время было оказано содействие в возвращении на Родину более 33 тысяч граждан РК из 72 стран мира. Для этих целей были использованы 424 чартерных, специальных и регулярных авиационных, а также автобусных и паромных рейсов.

Совместно с Министерством здравоохранения и Министерством обороны РК оказано содействие в вывозе посредством санитарной и военно-транспортной авиации тяжелобольных казахстанцев.

МИД на постоянной основе организовывал выдачу разрешения на транзитный коридор через территорию Казахстана (ж/д и автобусным транспортом) для граждан соседних государств. Оказано содействие иностранным государствам в организации репатриационных авиарейсов для их граждан, а также перевозки гуманитарного груза с территории Казахстана. К примеру, при содействии внешнеполитического ведомства через территорию нашей страны было перевезено более 40 тысяч граждан Узбекистана, более 13 тысячграждан Кыргызстана и более 3 тысяч граждан Таджикистана.

Отдельным блоком в деятельности Министерства иностранных дел стоял вопрос организации поставок гуманитарной помощи от наших зарубежных партнеров, прямой видеоконференцсвязи с ведущими зарубежными специалистами в области здравоохранения для обмена опытом. Также сотрудники внешнеполитического ведомства принимали непосредственное участие в переговорном процессе с зарубежными партнерами по поставкам тех или иных медикаментов и специального оборудования для нужд отечественной медицины.

МИД совместно с заинтересованными государственными органами разработал проект порядка пересечения государственной границы РК на период действия режима ЧП. Также по окончанию действия режима ЧП в стране аналогичным образом был доработан и принят «Порядок пересечения государственной границы Казахстана на период действия карантинных мер с 11 мая 2020 года».

Порядок периодически дополняется. Действующая редакция порядка была принята на заседании Межведомственной комиссии 9 февраля 2021 года.

Кроме того, МИД инициировал принятие Постановления Правительства РК № 220 от 17 апреля 2020 года «О некоторых вопросах въезда (выезда) в Республику Казахстан и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан», а также была предложена актуализация норм Постановления в части продления срока приостановления действия безвизового режима для граждан 57 стран до 1 мая 2021 года и 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии и временного приостановления выдачи электронных виз РК. Разработан «Алгоритм приглашения юридическими лицами РК иностранных граждан - специалистов в Республику Казахстан во время действия карантинных ограничений», который был утвержден протоколом заседания МВК.