Как будут взыскивать алименты со столичных неплательщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снижение количества проблемных алиментов, выявление злостных неплательщиков и актуализацию баз данных обсудили в акимате столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.

Городская администрация, министерство юстиции и республиканская палата частных судебных исполнителей подписали совместный план действий. На совещании аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что одним из острых вопросов, поднимаемых на приеме граждан, являются невыплаты по алиментам.

«На приеме граждан женщины, которые по тем или иным причинам одни воспитывают детей, отмечают, что не получают помощь от супругов. В большинстве случаев обращаются за помощью социально уязвимые слои населения. Безответственные отцы не платят им алименты, не интересуются своими же детьми. Должна быть ответственность. Ответственность за себя, детей и семью. Это должны понимать все, ситуацию нужно исправить в корне», - сказал А.Кульгинов.

В столице более 1700 человек не платят алименты (проблемных - 3800), 790 объявлены в розыск. Сумма невыплаченных алиментов составляет почти 400 млн тенге.

По словам министра юстиции Марата Бекетаева должники искусственно занижают и скрывают доходы, не имеют постоянного места работы, «необходимо ужесточить наказание в отношении злостных алиментщиков».

Таким образом, согласно плану действий госорганы будут содействовать друг другу в выявлении неплательщиков, взыскании задолженности и интеграции баз данных. В первую очередь, работа госорганами будет вестись по трудоустройству неплательщиков. Также план действий предполагает мобилизацию розыска должников, лишение водительских прав и изъятие имущества до погашения задолженности.

В совещании участие приняли все заинтересованные стороны: представители прокуратуры, полиции, суда, министерства юстиции, республиканской и региональной палат частных судебных исполнителей, управления акимата.