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    16:41, 15 Март 2021 | GMT +6

    Как будут выявлять измененные штаммы коронавируса, рассказал Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О новых штаммах коронавирусной инфекции коронавируса в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач города пояснил, что на данный момент в республике новые измененные виды коронавирусной инфекции не выявлены.

    «Через неделю мы начнем «секфенс» среди больных коронавирусом для определения измененных видов вируса. Наши специалисты в этой области уже начали работу. Для этого приобретено современное научное устройство «секвенатор» для определения измененных видов коронавируса, которые могли бы перейти к нам из других стран. По заданию республиканской межведомственной комиссии мы усилили эту работу. На сегодня, как мы знаем, есть пять распространенных штаммов коронавирусной инфекции. Это - один «британский», два американских («калифорнийский» штамм) «бразильский» штамм и «южноафриканский». Мы создали специальную систему для выявления новых штаммов. О результатах исследования мы можем конкретно рассказать только как минимум через две недели. На сегодня по результатам ПЦР-тестов выявлены 145 измененных видов коронавируса. Но по этим результатам патогенные изменения не определены», – рассказал Жандарбек Бекшин.

    Напомним, 10 марта Алматы перешел в «красную» зону по коронавирусу. В связи с этим в мегаполисе был усилен режим карантина.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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