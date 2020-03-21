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Как будут возвращать застрявших в Украине казахстанцев

21 Марта 2020 18:09
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Как будут возвращать застрявших в Украине казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут вывозиться застрявшие в Украине казахстанцы, рассказал на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В первую очередь, хотелось бы отметить, если граждане являются туристами, которые выехали через туроператоров и имеют туркод, то в любом случае будут приняты меры по их экстренному возврату в страну через механизмы фонда «Туристік қамқор», - сказал Дастан Рыспеков.

Он также сообщил, что будет в случае, если туристы не имеют туркода.

«В случае, если данные граждане не имеют туркода, вопрос будет решен через дипломатические каналы. По линии МИДа также будут организованы соответствующие перевозки», - заверил Дастан Рыспеков.


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Ключевые слова: Туризм, Украина, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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