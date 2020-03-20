Как будут возвращаться казахстанцы из стран с закрытым авиасообщением, рассказали в МИД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК приняло решение о первостепенном возврате граждан РК из Польши, Грузии и Азербайджана из-за закрытия международных авиасообщений в этих странах. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«МИД организует возвращение казахстанских граждан в тесной координации с другими государственными органами. Возврат казахстанцев домой будет осуществлен авиакомпаниями «Эйр Астана» и «Скат» посредством организации рейсов по низким ценам», - сообщил Айбек Смадияров журналистам в Министерстве иностранных дел.
По его словам, в данный момент остро стоит вопрос возращения в страну около 30 казахстанцев, находящихся в Москве в аэропорту Внуково.
«У них на руках имеются билеты, идет согласование с авиакомпанией SCAT по времени их вылета. Наряду с этим, имеются трудности по возращению наших граждан из других городов России – из Омска (26 чел.), Новосибирска (8 чел.), Екатеринбурга (11 чел.), Барнаула, Самары (10 чел.), Челябинска, Оренбурга и других», - отметил официальный представитель МИД.
Кроме того, группа казахстанцев (жители Атырау) также находится в Бишкеке.
«С учетом того, что среди них дети с диагнозом ДЦП, которым требуются особые условия перевозки – в этом случае будет использована авиация Министерства обороны. По мере возвращения в РК, граждане будут равномерно размещаться на карантин в разных регионах страны. Минздрав РК сейчас занимается этим вопросом», - отметил спикер.
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