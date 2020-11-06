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Как будут восстанавливать экономику Актюбинской области

6 Ноября 2020 14:25
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Как будут восстанавливать экономику Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как собираются восстанавливать экономику Актюбинской области после пандемии коронавируса, рассказал глава региона Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основная задача, над решением которой мы будем работать в следующем году, - восстановление положительных темпов экономического роста на уровне не менее 102%. Для обеспечения стабильного роста и диверсификации экономики в последующие годы, в 2021 году планируем реализовать как минимум 18 инвестпроектов на сумму порядка 150 млрд тенге. Будет отремонтировано не менее 600 км дорог, питьевой водой обеспечим 12 населенных пунктов, природным газом – 8», - сказал Ондасын Уразалин.

Ранее он сообщил, что в регионе реализуется 26 крупных инвестпроектов стоимостью 140,2 млрд тенге, с созданием более 1 200 рабочих мест. 7 проектов на сумму 54,5 млрд тенге уже введены в эксплуатацию. В их числе строительство ветровой электростанции «Бадамша-1» ТОО «ARM wind», завода по производству стройматериалов и силикатного кирпича АО «Коктас-Актобе».


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#Инвестпроекты   #Актюбинская область   #Акимат   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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