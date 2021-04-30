Как будут улучшать отдых туристов в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Вода, канализация и электроснабжение: долгожданное строительство инфраструктуры в зонах отдыха на Прибалхашье начнётся в этом году, передает МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Балхаш провёл совещание по развитию туризма в регионе.

Как сообщил глава Балхаша Ораз Таурбеков, в этом году планируется начать строительство линий электропередачи, водоснабжения и водоотведения к туристическим объектам в районе залива Бертыс.

«Республиканской бюджетной комиссией поддержаны заявки по строительству линий электропередачи, водоснабжения, водоотведения к туристическим объектам бухты Бертыс. Это долгожданный проект для туристических зон. С ним связывают начало своего строительства как минимум 18 бизнес-проектов», – доложил Ораз Таурбеков.

На совещании подняли вопрос присоединения к Балхашу двух посёлков.

«Торангалык и Чубар-Тюбек. На сегодняшний день есть план детальной планировки прибрежной зоны в этих посёлках. Заключены договоры на разработку ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

После присоединения посёлков к границам города благоустроят и обеспечат инженерными коммуникациями 22 км прибрежной зоны. К сентябрю будет разработана вся необходимая документация. Здесь планируется строительство 12 зон отдыха и объектов туризма за счёт частных инвестиций.

Глава области, в свою очередь, поручил в Торангалыке уделить внимание внешнему облику посёлка.

«На въезде в посёлок стоят полуразрушенные здания и дома. Выясните, есть ли владельцы у этих объектов. Что нельзя восстановить – разберите, а там, где можно, приведите дома в порядок и распределите среди очередников», – сказал Женис Касымбек.