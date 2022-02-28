Как будут улучшать качество образования в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области принимаются меры для улучшения качества образования. Об этом рассказали представители управления образования сегодня в ходе брифинга в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления образования Нургуль Бертлеуовой, в Актюбинской области насчитывается 424 общеобразовательные школы, 558 детских садов и 42 колледжа. Охват дошкольным образованием в возрасте 1-6 лет составляет 87 процентов, в возрасте 3-6 лет - 100 процентов.

«В дальнейшем будет уделено внимание качеству образования, начиная с детских садов. Охват дошкольным обучением детей в возрасте 1-6 лет в регионе составляет 87 процентов, в возрасте 3-6 лет - 100 процентов. На повышение качества образования будут направлены комплексные меры. В министерстве образования утвержена новая модель дошкольного образования», - сказала Н.Бертлеуова.

Планируется, в целях улучшения качества обучения проводить в школах уроки математики с разделением на 2 группы. Для улучшения качества образования в сельских школах активируют деятельность опорных, магнитных и ведущих школ.

«В целях повышения качества образования в сельских школах будет активирована работа опорных, магнитных и ведущих школ. В нашем регионе насчитывается 12 опорных, 45 магнитных и 117 ведущих школ. Их работу планируем активировать в этом году. Будет распространен опыт работы Назарбаев школы. Для этого 100 лучших руководителей школ обучат опыту Назарбаев школы, затем они передадут опыт остальным 300 руководителям школ», - сказала она.

С этого года директора школ лишаются права напрямую нанимать на работу учителей. По словам Н.Бертлеуовой, теперь учителя будут наниматься на работу на основе результатов, достижений своей работы, а не по решению директора.

Лучших педагогов будут привлекать к работе в сельские школы и в школы, где «хромает» качество образования.

«В нашей области 25 тысяч педагогов. В 2022 году лучшие педагоги региона будут привлекаться на работу в школы, которые по каким либо критериям отстают по качеству обучения. Также лучшие педагоги вузов будут привлекаться для работы в сельские школы, для этого будут приняты меры социальной поддержки. Также в нашей области начата работа по ротации руководителей учреждений образования, которые долгое время работают на одном месте. В прошлом месяце была проведена ротация 4 руководителей колледжей», - добавила Н.Бертлеуова.