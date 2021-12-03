Как будут улучшать экологическую ситуацию в 10 городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут улучшать экологическую ситуацию в 10 городах Казахстана, рассказала заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Гульнара Бахтыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальным проектом «Зеленый Казахстан» предусматривается улучшение качества окружающей среды в 10 наиболее загрязненных городах: Актобе, Алматы, Атырау, Балхаше, Жезказгане, Караганде, Нур-Султане, Темиртау, Павлодаре и Усть-Каменогорске. Национальным проектом предусмотрены мероприятия как по переводу электрических станций на газ, так и по внедрению наилучших доступных технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду», – сказала Гульнара Бахтыбаева.

Далее Г. Бахтыбаева сообщила о том, что конкретно планируется сделать в перечисленных городах.

В Актобе – тепловая нагрузка города составляет 376,1 Гкал/час. «Актобе ТЭЦ» работает на газе. На Актобе ТЭЦ будут осуществлены мероприятия по внедрению наилучших доступных технологий.

В Алматы – тепловая нагрузка города составляет 3 000 Гкал/час. В целях снижения воздействия на окружающую среду ведется работа по переводу Алматинских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. В настоящее время по проектам разрабатывается технико-экономическое обоснование.

На Алматинской ТЭЦ-1 планируется реализовать проект «Расширение Алматинской ТЭЦ-1 со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт» на сумму 107,5 млрд тенге. Предполагаемый срок реализации проекта – 2021-2024 годы.

На Алматинской ТЭЦ-2 будет построена парогазовая установка мощностью до 600 МВт. Стоимость проекта составляет 315 млрд тенге. Полный перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ планируется завершить в 2026 году. Первый пусковой комплекс ПГУ-200 МВт АО «ФНБ «Самрук-Казына» планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года.

«На совещании, прошедшем 31 мая 2021 года в Правительстве РК, АО «Самрук-Энерго» поручено скорректировать ТЭО проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2» и получить положительное заключение от РГП «Госэкспертиза» до конца 2021 года», – отметила Г. Бахтыбаева.

По ее словам, на Алматинской ТЭЦ-3 АО «ФНБ «Самрук-Казына» предполагается реализация проекта «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 со строительством ПГУ мощностью 450 МВт» на сумму 193,5 млрд тенге. Предлагаемый срок реализации проекта – 2021-2024 годы.

В Атырау тепловая нагрузка города составляет 695 Гкал/час. Атырауская ТЭЦ работает на газе. На Атырауской ТЭЦ будут осуществлены мероприятия по внедрению наилучших доступных технологий.

В Балхаше тепловая нагрузка города составляет 220,6 Гкал/час. На Балхашской ТЭЦ планируется в период 2025-2045 годы внедрение наилучших доступных технологий на пяти котлоагрегатах. Проекты НДТ предполагают установку газоочистного оборудования в целях снижения выбросов пыли и серы, организацию впрыска и аммиачного хозяйства для снижения выбросов оксидов азота. Для обеспечения углеродной нейтральности и перевода станции на газ требуется строительство газовой инфраструктуры для обеспечения станции газом. Потребность Балхашской ТЭЦ в газе составит 585 млн м3.

В Жезказгане тепловая нагрузка города составляет 472 Гкал/час. На Жезаказганской ТЭЦ планируется в период 2025-2045 годы внедрение наилучших доступных технологий на восьми котлоагрегатах. Проекты НДТ предполагают установку газоочистного оборудования в целях снижения выбросов пыли и серы, организацию впрыска и аммиачного хозяйства для снижения выбросов оксидов азота. Для обеспечения углеродной нейтральности и перевода станции на газ требуется строительство газовой инфраструктуры для обеспечения станции газом. Потребность Жезказганской ТЭЦ в газе составит 1 003 млн м3.

В Караганде тепловая нагрузка города Караганда составляет 1 600 Гкал/час.

На Топарской ГРЭС планируется в период 2025-2045 годы внедрение наилучших доступных технологий на пяти котлоагрегатах. Проекты НДТ предполагают установку газоочистного оборудования в целях снижения выбросов пыли и серы, организацию впрыска и аммиачного хозяйства для снижения выбросов оксидов азота.

На Карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 до 2040 года будут осуществлены мероприятия по внедрению НДТ. Для обеспечения углеродной нейтральности и перевода станций на газ требуется строительство газовой инфраструктуры для обеспечения станции газом. Потребность Топарской ГРЭС в газе составит 2 478 млн м3. Потребность Карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 в газе составит 1 100 млн м3.

В Нур-Султане тепловая нагрузка города составляет 2 709 Гкал/час.

В настоящее время реализуются проекты перевода ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Нур-Султан на газ.

В Темиртау тепловая нагрузка города составляет 900 Гкал/час. Ведется работа по разработке проектно-сметной документации по строительству газовой инфраструктуры для обеспечения станций ArcelorMittal Temirtau газом. В перспективе планируется перевод всей станции на газ.

В Павлодаре тепловая нагрузка города составляет 2 603,7 Гкал/час. На Павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в период 2025-2030 годы планируются мероприятия по внедрению наилучших доступных технологий. Для обеспечения углеродной нейтральности и перевода станции на газ требуется строительство газовой инфраструктуры для обеспечения станции газом и перевода существующих котлогарегатов на газ.

В Усть-Каменогорске тепловая нагрузка города составляет 1 286,4 Гкал/час. На Усть-Каменогорской ТЭЦ до 2040 года будут осуществлены мероприятия по внедрению НДТ. Для обеспечения углеродной нейтральности и перевода станции на газ требуется строительство газовой инфраструктуры для обеспечения станции газом. Потребность Усть-Каменогорской ТЭЦ в газе составит 760 млн м3.

«В настоящее время министерством, совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, прорабатывается механизм реализации проектов перевода станций на газ и внедрения наилучших доступных технологий», – сообщила в заключение Г. Бахтыбаева.