Как будут учиться жамбылские школьники в четвертой четверти

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - О том, как будет организован учебный процесс в жамбылских школах в третьей четверти 2021 года, рассказали в областном управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По решению межведомственной комиссии на территории нашей страны школы регионов, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах, с четвертой четверти перейдут на традиционный и комбинированный формат обучения, - пояснила руководитель управления образования акимата Жамбылской области Гульнар Ходжабергенова. - Так как Жамбылская область находится в «зеленой» зоне, то, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, в четвертой четверти этого учебного года школы нашей области перейдут на комбинированный формат обучения».

Отметим, что в 442 школах Жамбылской области обучаются 238 682 учащихся. В третьей четверти этого учебного года 51% учащихся обучались в традиционном формате, 49% - дистанционно.

«Что означает комбинированный формат занятий, - продолжила спикер. - В традиционном формате будут изучаться 70 процентов учебных предметов, остальные 30 процентов - дистанционно. Допускается наполняемость классов до 25 учащихся, при этом будет сохраняться принцип «Один кабинет - один класс». Продолжительность уроков 40 минут. В школах составляются гибкие расписания уроков, а перерывы между уроками организуются в разное время для каждого класса. Во внеурочное время возможно индивидуальное обучение учащихся в группах не более 15 человек».

В специальных школах-интернатах для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), а также школах-интернатах для одаренных детей, общего типа, пришкольных интернатах учебный процесс организуется традиционно с соблюдением всех санитарных требований. Также здесь продолжат работать общежития, вход посторонних лиц не допускается.

Учащимся во время уроков в классах разрешается находиться без масок. Организация питания и рассадка учащихся в столовой обеспечивается с соблюдением всех санитарных требований. Передвижение по кабинетам, посещение учительской, проведение внеклассных мероприятий и родительских собраний ограничивается. Сопровождение детей родителями, или законными представителями, в общеобразовательные школы осуществляется до входа в школу.

Как сообщалось ранее Министерством образования и науки РК, в период угрозы пандемии единая школьная форма не обязательна. Есть общие требования по внешнему виду, чтобы у всех учащихся внешний вид был чистый, опрятный, соблюдался деловой стиль одежды, пояснила руководитель областного образования.