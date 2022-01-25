Как будут учиться жамбылские школьники – новое постановление главсанврача

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководствуясь основными документами, касающимися здравоохранения Республики Казахстан, а также постановлением Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий, главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев вносит изменения в прежнее постановление от 17 января 2022 года «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер на территории Жамбылской области».

Согласно изменениям, на территории региона будет проходить ежедневный мониторинг за соблюдением санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима, а также регулярный мониторинг объектов мониторинговыми группами.

Руководителям управления образования, организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности надлежит обеспечить обучение в дошкольных организациях в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах).

Что касается общеобразовательных школ («красная» зона), то начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) обучаются в штатном формате, в школах до 600 учащихся включительно – в штатном формате, свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ.

Во внешкольных организациях (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах) обучение проходит в штатном формате. В вузах и колледжах («красная» зона) в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия; производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - в онлайн-режиме. Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Продолжается строгое соблюдение требований постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 августа 2021 года «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021 - 2022 учебном году» и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».

В «красной» зоне остаются торговые сети (продовольственные) с торговой площадью до 6 000 квадратных метров включительно.

«Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой», - резюмировал Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев.