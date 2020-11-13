Как будут учиться во второй четверти школьники СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области рассказали, в каком режиме будут учиться школьники во второй четверти, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель отдела по содержанию и качеству образования Валентина Черных сообщила, что во второй учебной четверти учебный процесс будет организован так же, как в первой четверти.
«Режим обучения регламентируется решением межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса и постановлением главного санитарного врача. Как и в первой четверти, в штатном режиме будут обучаться сельские отдаленные малокомплектные школы. Таких школ у нас в области 359. В них обучаются более 22 тысяч школьников. 118 школ с 31 тысячей учащихся будут работать в дистанционном формате», - прокомментировала В.Черных.
В школах, которые обучаются в дистанционном формате, для учащихся начального звена по заявлению родителей продолжат работать дежурные классы. Всего по области таких классов 1638, в них обучаются 19 953 ребенка. Из-за неблагополучной эпидситуации 5-11 классы продолжат обучение дистанционно.
«Если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, возможно, будут изменения. Пока же учебный процесс будет в прежнем формате», - подчеркнула В. Черных.
Буквально недавно заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического Татьяна Горлова отмечала, что подходить к организации учебного процесса будут с учетом эпидситуации. Пока же число инфицированных в регионе растет.
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