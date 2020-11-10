Как будут учиться во второй четверти школьники Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и для предотвращения распространения COVID-19 обучение в школах региона проходило с соблюдением установленных санитарных требований. Чтобы не допустить распространение инфекции среди педагогов и детей, был разработан целый свод правил и санитарных требований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

По информации пресс-службы управления образования, во второй четверти акмолинские школьники будут учиться в традиционном формате. Но при условии – до 300 учащихся в каждой школе.

В первой четверти 387 школ области работали в традиционном режиме, 168 – дистанционно. Кроме того, по заявлению родителей в дежурных классах проводились занятия среди учащихся 1-5-х классов.

«Согласно постановлению главного санитарного врача области от 3 ноября, сохранится онлайн-формат обучения по региону. 1-4 классы обучаются в дежурных группах, и школы в малонаселенных пунктах вместимостью до 180 детей начинают работу в традиционном формате. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией наш регион включен в «желтую зону». То есть наблюдается рост распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим было принято такое решение», - сообщил руководитель ведомства Бейбит Жусупов.

Для более чем 500 директоров и заместителей по учебно-воспитательной работе региона по вопросам реализации учебного процесса в условиях дистанционного обучения были проведены вебинары, где были подняты вопросы использования образовательных платформ на уроках и проделана разъяснительная работа по проведению СОР и СОЧ.

К слову, в этом году изменилось время выхода школьников на осенние каникулы – с 5 по 15 ноября. Для отдыха детей центрами образования реализуется ряд мер по организации досуга. Все мероприятия проходят в онлайн-формате – конкурсы, челленджи, мастер-классы и многое другое.