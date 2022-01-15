Как будут учиться в третьей четверти школьники СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области пояснили, как будет организован учебный процесс в третьей четверти, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ведомства, в связи с эпидемиологической ситуацией, согласно постановлению главного санитарного врача, для отдельных организаций образования региона изменится формат обучения.
В штатном формате будут обучаться школьники всех сельских школ, независимо от количества обучающихся, и ученики городских школ с численностью менее 600 обучающихся.
На дистанционный формат перейдут учащиеся школ с контингентом свыше 600 человек. В то же время учащиеся 1-5 классов этих школ будут обучаться в штатном режиме.
Третья четверть в школах начнется с 17-го января.
Каникулы для студентов колледжей завершатся 24-го января. Занятия во втором полугодии начнутся в смешанном формате. Все лекции будут проводиться в режиме онлайн, практические, лабораторные и семинарские занятия — в штатном.
Детские сады будут работать в обычном режиме.
Штатный формат работы сохраняется в организациях дополнительного образования, кабинетах психолого-педагогической коррекции, психолого-медико-педагогической консультации. Занятия будут проводиться в группах и индивидуально.
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