Как будут учиться в третьей четверти школьники СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Северо-Казахстанской области пояснили, как будет организован учебный процесс в третьей четверти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в связи с эпидемиологической ситуацией, согласно постановлению главного санитарного врача, для отдельных организаций образования региона изменится формат обучения.

В штатном формате будут обучаться школьники​ всех​ сельских школ, независимо от количества обучающихся, и ученики​ городских​ школ с численностью менее 600 обучающихся.

На дистанционный формат перейдут учащиеся школ с контингентом свыше 600 человек. В то же время учащиеся 1-5 классов​ этих школ будут обучаться в штатном режиме.

Третья четверть в школах начнется с 17-го января.

Каникулы для студентов колледжей завершатся 24-го января. Занятия во втором полугодии начнутся в​ смешанном формате. Все лекции будут проводиться в режиме онлайн, практические,​ лабораторные и семинарские занятия —​ в штатном.​

Детские сады будут работать​ в обычном режиме.

Штатный формат работы сохраняется в организациях дополнительного образования, кабинетах психолого-педагогической коррекции, психолого-медико-педагогической консультации. Занятия будут проводиться​ в группах и индивидуально.