Как будут учиться студенты бакалавриата в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда и как начнется обучение студентов бакалавриата, напомнили в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
БАКАЛАВРИАТ. 1 КУРС
Осенний семестр будет организован в дистанционном формате.
Обучение начнется с 1 сентября. В этот день все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
Для обучающихся 1 курса с 24 августа проводится ориентационная неделя в онлайн-режиме для ознакомления с политикой вуза и форматом дистанционного обучения.
Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.), предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техники и обучения онлайн без посещения корпуса.
БАКАЛАВРИАТ. 2-4 КУРС
Учеба для студентов 2-4 курсов начнется 1 сентября. С 20 августа вузы проводят ознакомительные онлайн-встречи для своих студентов.
Рекомендуется перевести обучение на формат полного дистанционного обучения по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT- направлениям.
По таким направлениям, как естественные науки, технические, сельское хозяйство, здравоохранение и искусство, предусмотрен смешанный формат обучения. Лекции и семинары будут проводиться в онлайн-формате, лабораторные, практические и студийные занятия – на территории кампуса, но не раньше октября.
Для получения информации о дисциплинах, проводимых в оффлайн-режиме, студентам необходимо обратиться в вузы.
Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.), вузами предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техники и обучения онлайн без посещения корпуса.
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