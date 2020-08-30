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Как будут учиться студенты бакалавриата в РК

30 Августа 2020 12:42
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Как будут учиться студенты бакалавриата в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда и как начнется обучение студентов бакалавриата, напомнили в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

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БАКАЛАВРИАТ. 1 КУРС

Осенний семестр будет организован в дистанционном формате.

Обучение начнется с 1 сентября. В этот день все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Для обучающихся 1 курса с 24 августа проводится ориентационная неделя в онлайн-режиме для ознакомления с политикой вуза и форматом дистанционного обучения.

Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.), предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техники и обучения онлайн без посещения корпуса.

БАКАЛАВРИАТ. 2-4 КУРС

Учеба для студентов 2-4 курсов начнется 1 сентября. С 20 августа вузы проводят ознакомительные онлайн-встречи для своих студентов.

Рекомендуется перевести обучение на формат полного дистанционного обучения по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT- направлениям.

По таким направлениям, как естественные науки, технические, сельское хозяйство, здравоохранение и искусство, предусмотрен смешанный формат обучения. Лекции и семинары будут проводиться в онлайн-формате, лабораторные, практические и студийные занятия – на территории кампуса, но не раньше октября.

Для получения информации о дисциплинах, проводимых в оффлайн-режиме, студентам необходимо обратиться в вузы.

Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.), вузами предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техники и обучения онлайн без посещения корпуса.





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#Образование   #Вузы   #МОН  
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