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    22:18, 01 Март 2021 | GMT +6

    Как будут учиться столичные школьники со 2 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача страны № 9 от 27 февраля 2021 года, учитывая улучшение и стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации, со 2 марта разрешено обучение в комбинированном формате учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, а также 1-7 классов международных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    При этом отмечается, что ученики 6-8,10 классов будут обучаться в дистанционном формате.

    70% предметов будут проводиться в штатном режиме, 30 % – дистанционно. «Художественный труд» и «Музыка» в 1-5 классах будут вестись в дистанционном асинхронном формате.

    В штатном режиме будут вестись следующие дисциплины:

    - в 1-х классах: математика, обучение грамоте, иностранный язык, казахский язык в русских классах, русский язык в казахских классах, естествознание, познание мира, самопознание;

    - в 5-х классах: казахский язык, литература, русский язык и литература, иностранный язык, математика, информатика, история Казахстана, самопознание, физическая культура, естествознание.

    9-11(12) классы продолжают обучение в режиме «дежурных групп».

    При организации обучения в комбинированном формате будет составлено гибкое расписание уроков с указанием времени начала и завершения занятий.

    Также увеличены смены и подсмены для социального дистанцирования, предусмотрены перемены между уроками в разное время для разных классов.
    Справки об эпидокружении в школах требовать не будут, однако усилятся внутренний фильтр и дезинфекционные мероприятия.

    Кроме того, в исключительных случаях, случаях болезни или контактов с больными по заявлению родителей разрешается оставлять детей в дистанционном формате.


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