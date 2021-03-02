Как будут учиться столичные школьники со 2 марта
При этом отмечается, что ученики 6-8,10 классов будут обучаться в дистанционном формате.
70% предметов будут проводиться в штатном режиме, 30 % – дистанционно. «Художественный труд» и «Музыка» в 1-5 классах будут вестись в дистанционном асинхронном формате.
В штатном режиме будут вестись следующие дисциплины:
- в 1-х классах: математика, обучение грамоте, иностранный язык, казахский язык в русских классах, русский язык в казахских классах, естествознание, познание мира, самопознание;
- в 5-х классах: казахский язык, литература, русский язык и литература, иностранный язык, математика, информатика, история Казахстана, самопознание, физическая культура, естествознание.
9-11(12) классы продолжают обучение в режиме «дежурных групп».
При организации обучения в комбинированном формате будет составлено гибкое расписание уроков с указанием времени начала и завершения занятий.
Также увеличены смены и подсмены для социального дистанцирования, предусмотрены перемены между уроками в разное время для разных классов.
Справки об эпидокружении в школах требовать не будут, однако усилятся внутренний фильтр и дезинфекционные мероприятия.
Кроме того, в исключительных случаях, случаях болезни или контактов с больными по заявлению родителей разрешается оставлять детей в дистанционном формате.