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Как будут учиться школьники Шымкента в третьей четверти учебного года

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Января 2021, 18:39
Как будут учиться школьники Шымкента в третьей четверти учебного года

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкента выпускные классы в третьей четверти будут обучаться в комбинированном формате. 70 % предметов - в штатном режиме, 30 % - в дистанционном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В общеобразовательных школах разрешается обучение в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Комбинированное обучение разрешается в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11, 12 классы), 70 % предметов - в штатном режиме, 30 % - в дистанционном формате. Но не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу «один класс – один кабинет», одновременное нахождение в школе не более 30 % человек проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения.


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