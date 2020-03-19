Как будут учиться школьники после 6 апреля: Глава МОН о переходе на дистанционное обучение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская система школьного образования готовится 6 апреля по необходимости перейти к дистанционному формату. Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Согласно данным ЮНЕСКО, 107 стран закрыли школы в масштабах всего государства, что затронуло более 861 миллионов детей. Еще в 12 странах было осуществлено закрытие школ на местном уровне.

В связи с этим перед многими государствами мира стоит задача минимизации негативных последствий этого процесса и создания возможности для непрерывного образования.

Для нашей системы образования переход на дистанционное обучение также является очень большим вызовом. Министерство уже такую работу проводит.

В то же время ежедневно вижу в ленте противоречивую информацию о разных информационных платформах по дистанционному обучению.

Предлагаются разные системы для уровней образования.

Поэтому решил еще раз написать о проводимой работе в этом направлении.

В этом посте постараюсь рассказать о принимаемых мерах и общем видении.

1. Часто задают вопрос, так ли все легко и просто, и смогут ли уже завтра все 100% организаций образования перейти на дистанционный формат.

Очевидно, что не все так просто. Но уже есть хороший задел по среднему образованию. Большинство организаций технического и профессионального образования уже имеют и пользуются информационными системами. Где-то успешно, кое-где еще пытаются адаптироваться к новым условиям. Заполняют системы необходимым контентом. Кстати, некоторые дисциплины колледжей, которые сложно изучать в данном формате, мы рекомендовали перенести на следующий курс.

На уровне высшего образования действительно готовность практически полная. Вузы наиболее подготовлены, и многие из них в течение двух лет уже использовали эти технологии. Но и здесь, если такие вузы, как ВКГТУ, КазНУ, КИМЭП, КазГЮУ, UIB, Демирель и другие, работают очень успешно и практически обеспечивают качество идентичное традиционному формату, то по небольшим частным вузам мы ведем постоянный контроль и оказываем методическую и техническую помощь.

2. Мы создали рабочую группу. Представители большинства организаций, работающих в этой сфере, представлены в ней: Билимленд, Дарын. Онлайн, Кунделик, Платонус, Универ, Едупейдж, БИЛ, BTS education, U-study, AGS. В состав группы вошли также педагоги, методисты, ряд директоров, завучей, проректоров и ректоров вузов.

Здесь работа ведется сразу по нескольким направлениям:

А) Информационные системы, которые обеспечат направление заданий, проверку выполнения заданий, оценивание, обратную связь.

Б) Системы, которые предоставляют доступ к видеоурокам, заданиям, оцениванию, тестам, к обсуждению и решению задач; при необходимости педагоги могут использовать видео-стриминг сервисы со своими классами.

В) Занятия через специально выделенные телевизионные каналы, где по расписанию будут транслироваться видеоуроки. Это особенно актуально для сельских организаций образования, у которых недостаточные мощности интернета и есть дефицит в оборудовании. Телеканалы для этих целей уже выделены для МОН.

При этом для нас важно, чтобы все уроки проходили по единым учебным программам в соответствии с ГОСО, обучение сопровождалось составлением и соблюдением общего расписания, обеспечивалось методической поддержкой и мультимедийным материалом в виде цифровых образовательных ресурсов, заранее подготовленными поурочными планами для учителей, а качество знаний от выбора канала обучения не снижалось.

3. Мы должны учесть необходимость развития цифровой грамотности наших педагогов и обучающихся. Для них будут проводиться курсы, будут также подготовлены специальные пошаговые инструкции. К сегодняшнему дню уже разработано большое количество видеокурсов и видеоуроков для педагогов по работе с цифровыми ресурсами. Принцип инклюзивности и доступности новых технологий нами также будет учитываться.

4. Ведем работу совместно с МЦРИАП по провайдерам интернет-связи, хотим, чтобы как минимум трафик на образовательные ресурсы в этот период не учитывался. Соответствующее поручение и поддержка со стороны Премьер-Министра по данному вопросу уже имеются.

5. Облегчает нашу работу и то, что большинство крупных систем предоставляют свои сервисы бесплатно. На сегодня бесплатно предоставили свои услуги стриминговый сервис «Zoom», крупнейшая платформа «Coursera». Можно также использовать Google Classroom, Hangouts, Кунделик, Moodle, Билимланд предоставил 40 тыс. единиц своего контента бесплатно и т.д.

6. Важно не отождествлять дистанционное обучение с онлайн- обучением. Дистанционный формат гораздо шире и подразумевает использование сразу нескольких методов и инструментов. Он дает большое поле для геймификации, возможности для самоорганизации, и, что очень важно, персонализации обучения. Отмечу, что такой формат – наиболее желанная и эффективная система, к которой мы будем стремиться.

7. Мы наблюдаем конкуренцию разных систем, порой это выливается в выискивание недостатков друг у друга. Но мы уверены, что подобная конкуренция будет, в первую очередь, сказываться на качестве предоставляемых услуг и их доступности. Министерством подготовлены для них общие требования по содержанию программ, по соответствию ГОСО и ТУПам, формату и качеству материалов и т.д.

В целом, работа ведется, она сложная, требует разных подходов и нестандартных решений. До 5 апреля мы должны успеть подготовить системы, заполнить контентом, протестировать их, обучить педагогов и школьников, чтобы уже 6 апреля по необходимости перейти к дистанционному формату обучения.

Я уверен, что вместе с учителями, родителями, школьниками и студентами мы сможем действительно выстроить качественную систему дистанционного обучения.

И главное, мы всегда рады обратной связи, предложениям и идеям».