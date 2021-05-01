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    14:16, 01 Май 2021 | GMT +6

    Как будут учиться школьники Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вышло постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области о ограничительных мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, разрешена работа следующих объектов среднего образования всех форм собственности:

    - городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек в традиционном формате;

    - дежурных классов (не более 15 человек в классе) в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

    - выпускных классов (9, 11 (12) классы) в комбинированном формате в течение 6 дней недели: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс - 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

    - разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

    разрешена работа столовых, для учебных заведений, возобновивших деятельность (не более 30% заполняемости зала).

    Разрешено проведение республиканских олимпиад по оценке знаний учащихся объектов среднего образования с заполняемостью не более 15 человек в помещении, рассадкой в шахматном порядке, соблюдением масочного режима и социальной дистанции не менее 2-х метров.

    При этом рекомендуется оборудовать помещения приборами для обеззараживания воздуха, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы, экранированные бактерицидные облучатели);

    Также приостанавливается обучение в традиционном формате студентов организаций технического и профессионального, после среднего и высшего образования, за исключением дистанционной формы обучения (онлайн);

    Разрешена деятельность РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен».

    Разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей).

    Разрешены спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

    Разрешено возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

    Постановление вступает в силу с 7 часов 4 мая.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Алматинская область
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