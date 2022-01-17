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Как будут учиться казахстанские студенты во втором семестре

17 Января 2022 14:35
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Как будут учиться казахстанские студенты во втором семестре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев пояснил, как пройдет обучение казахстанских студентов во втором семестре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 120 высших учебных заведениях обучаются более 620 тысяч человек. Весенний семестр в вузах начнется с 24 января. При этом вузам рекомендовали каскадный метод обучения для минимизации скопления студентов. Таким образом, с с 24 января по 6 февраля, в зависимости от курса обучения/направлений подготовки, вузы могут начинать обучение в каскадном методе. К примеру, обучение для студентов первого курса может начаться с 24 января, второго курса – с 31 января, а для третьего-четвертого курсов - с 7 февраля. Решение принимает каждое высшее учебное заведение самостоятельно», - прокомментировал Адлет Тойбаев.

По его словам, в целом обучение в весеннем семестре пройдет в традиционном и смешанном формате. То есть, лекции будут проводиться онлайн, а практические, семинарские, лабораторные занятия – офлайн.

Ранее сообщалось, как будут учиться казахстанские школьники в третьей четверти.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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