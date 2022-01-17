Как будут учиться казахстанские студенты во втором семестре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев пояснил, как пройдет обучение казахстанских студентов во втором семестре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 120 высших учебных заведениях обучаются более 620 тысяч человек. Весенний семестр в вузах начнется с 24 января. При этом вузам рекомендовали каскадный метод обучения для минимизации скопления студентов. Таким образом, с с 24 января по 6 февраля, в зависимости от курса обучения/направлений подготовки, вузы могут начинать обучение в каскадном методе. К примеру, обучение для студентов первого курса может начаться с 24 января, второго курса – с 31 января, а для третьего-четвертого курсов - с 7 февраля. Решение принимает каждое высшее учебное заведение самостоятельно», - прокомментировал Адлет Тойбаев.

По его словам, в целом обучение в весеннем семестре пройдет в традиционном и смешанном формате. То есть, лекции будут проводиться онлайн, а практические, семинарские, лабораторные занятия – офлайн.

Ранее сообщалось, как будут учиться казахстанские школьники в третьей четверти.