Как будут учиться казахстанские студенты в новом учебном году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о формате обучения в вузах с нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предстоящем учебном году студенты по всем направлениям подготовки, в том числе иностранные студенты будут обучаться в традиционном формате», - сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК.

При этом, по его словам, по усмотрению вузов допускается смешанная форма обучения, т.е. лекции могут проводиться онлайн, а семинарские, лабораторные и практические занятия в офлайн-режиме.

«Дистанционное обучение может применяться в отношении студентов с особыми образовательным потребностями и тех, которые находятся в группе риска», - заключил вице-министр.