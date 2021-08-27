Новости
Как будут учиться казахстанские студенты в новом учебном году
27 Августа 2021 17:26
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о формате обучения в вузах с нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКак будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК Школы смогут проводить часть предметов в дистанционном формате Вузы могут перейти на дистанционный формат в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане
«В предстоящем учебном году студенты по всем направлениям подготовки, в том числе иностранные студенты будут обучаться в традиционном формате», - сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК.
При этом, по его словам, по усмотрению вузов допускается смешанная форма обучения, т.е. лекции могут проводиться онлайн, а семинарские, лабораторные и практические занятия в офлайн-режиме.
«Дистанционное обучение может применяться в отношении студентов с особыми образовательным потребностями и тех, которые находятся в группе риска», - заключил вице-министр.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 20% учебных дисциплин в колледжах будут преподавать дистанционно
- Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК
- Школы смогут проводить часть предметов в дистанционном формате
- Вузы могут перейти на дистанционный формат в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане
- Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК
- Требовать у студентов ПЦР-тесты запретили в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047