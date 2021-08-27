Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 27 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как будут учиться казахстанские студенты в новом учебном году

27 Августа 2021 17:26
Поделиться:
Как будут учиться казахстанские студенты в новом учебном году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о формате обучения в вузах с нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
20% учебных дисциплин  в колледжах будут преподавать дистанционно
Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК Школы смогут проводить часть предметов в дистанционном формате Вузы могут перейти на дистанционный формат в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане

«В предстоящем учебном году студенты по всем направлениям подготовки, в том числе иностранные студенты будут обучаться в традиционном формате», - сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК.

При этом, по его словам, по усмотрению вузов допускается смешанная форма обучения, т.е. лекции могут проводиться онлайн, а семинарские, лабораторные и практические занятия в офлайн-режиме.

«Дистанционное обучение может применяться в отношении студентов с особыми образовательным потребностями и тех, которые находятся в группе риска», - заключил вице-министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #МОН   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
20% учебных дисциплин  в колледжах будут преподавать дистанционно
Как будут обучаться контактные дети, рассказали в Минобразования РК
Школы смогут проводить часть предметов в дистанционном формате
Вузы могут перейти на дистанционный формат в случае ухудшения эпидситуации в Казахстане
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
3 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
4 Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
5 Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
6 Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Читайте также
Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК
Требовать у студентов ПЦР-тесты запретили в Казахстане
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив