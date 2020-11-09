Как будут учиться карагандинские школьники во второй четверти

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Целесообразно ли разрешать традиционный формат обучения на фоне осложняющейся ситуации по коронавирусу, рассказал глава региона Женис Касымбек на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во второй четверти в Казахстане к традиционному формату обучения должны вернуться сельские и городские школы с количеством учащихся до 300 человек. Дежурные группы теперь будут организованы для 1-5 классов.

Сегодня в дежурных классах Карагандинской области обучаются 62 тысячи детей. Кроме того, в регионе малокомплектные школы продолжают работать в традиционном режиме. В основном они находятся в отдалённых населённых пунктах.

«Существуют разные точки зрения родителей на процесс обучения. Кто-то выступает за онлайн-уроки, многие желают, чтобы их дети учились офлайн», - сказал аким области.

Исходя из обсуждений этого вопроса, в Карагандинской области было принято решение перевести на традиционный формат обучения школы, где учится до 300 детей. В области порядка 290 школ будут работать в штатном режиме. По заявлению родителей разрешат обучение в дежурных классах - с 1-го по 5-й. Но это будет происходить с ориентацией на текущую эпидситуацию.

«Призываю родителей быть очень внимательными! Только взрослые решают, как будет учиться их ребёнок», - отметил глава региона.

При этом в школах обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.