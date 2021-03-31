Как будут учиться карагандинские школьники в четвёртой четверти

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 апреля в Карагандинской области будет возобновлена деятельность дошкольных организаций образования, в том числе мини-центров с численностью детей не более 25 человек в группе. Но в Караганде, Приозёрске, Шахтинске и в Улытауском районе, которые находятся в «красной» зоне, работают только дежурные группы в детских садах. Об этом и о том, как будут учиться школьники в четвёртой четверти, на онлайн-брифинге на площадке региональной службы коммуникаций рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санврача РК, если регионы находятся в «зелёной» и «жёлтой» зонах по темпам распространения коронавирусной инфекции, то все школьники переходят на комбинированный формат обучения, где 70% предметов будут проходить в штатном режиме, - это математика, языки, физика, химия, история, география, биология, физическая культура, и 30% - дистанционно, куда входит информатика, основы права, самопознание, художественный труд, графика и проектирование, основы предпринимательства и бизнеса. Численность детей в классах должна быть не более 25 человек.

«Этот формат обучения распространяется на все регионы области, кроме тех, которые находятся в «красной» зоне, - это Караганда, Приозёрск, Шахтинск и Улытауский район. Здесь занятия проходят без изменений, то есть обучение в 1-5-х, 9-х, 11-х классах будет в комбинированном режиме. Учащиеся 6-8-х, 10-х классов продолжат учиться в дистанционном формате», - рассказала Гульсум Кожахметова.

Учебный процесс будет организован по принципу «один класс - один кабинет». Продолжительность уроков - 40 минут, с соблюдением санитарных требований.

Дети могут посещать занятия в опрятной и удобной одежде. Школьная форма необязательна. В школах с традиционной формой обучения, находящихся в «зелёной» и «жёлтой» зонах, ученики могут находиться в своём классе без масок.

Обучение в традиционном формате продолжат 279 школ области с контингентом до 300 учащихся при условии не более 25 человек в классе.

Всего в Карагандинской области 505 школ, в которых обучаются 204 499 учащихся.

Продолжится работа и по восполнению пробелов в знаниях. С этой целью будут проводиться индивидуальные занятия во внеурочное время в группах не более 15 человек.

В школах составлено гибкое расписание. Перемены между уроками организованы в разное время. Задействованы все входы и выходы, увеличено количество смен и подсмен.

Работа школьных столовых, специализированных школ-интернатов и школ-интернатов будет продолжена по согласованию с территориальными главными государственными санитарными врачами.

В специальных школах-интернатах для особенных детей учебный процесс возобновляется в комбинированном формате при строгом соблюдении санитарных требований.

Необходимо отметить, что иногородние дети по желанию своих родителей могут продолжить обучение в дистанционном формате.

Что касается технического и профессионального образования. Обучение в штатном режиме будет организовано для студентов первых курсов колледжей, остальные продолжат учиться в комбинированном формате. Для студентов выпускных групп проводятся индивидуальные консультации по дипломным проектам и квалификационным экзаменам в штатном режиме.

С вопросами по организации обучения можно обращаться в управление образования по телефонам горячей линии: 25-25-02 и 8-747-491-12-91, а также в телеграм-канал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Караганда вошла в «красную» зону по распространению коронавируса.