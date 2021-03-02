Как будут учиться алматинские школьники в марте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении образования города Алматы ответили, когда учащиеся алматинских школ перейдут на комбинированный формат обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в управлении образования города Алматы, на данный момент официальный приказ еще не подписан.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в казахстанских школах планируется введение комбинированного формата обучения. По городу Алматы мы на данное время ждем официального постановления главного санитарного врача города. Школы уже готовятся. Как выйдет новое постановление, учащиеся 1-5-х классов перейдут к обучению в комбинированном формате. Ученики дежурных классов вернуться в свои классы», -прокомментировал исполняющий обязанности руководителя Бостандыкского районного отдела образования города Алматы Бакытбек Калжанов.

Кроме того, Бакытбек Калжанов уточнил, что родителям дали выбор отправлять ребенка в школу или оставить дома на дистанционном обучении.

«Отпускать ребенка в школу или продолжать учиться в дистанционном формате остается за выбором родителей. Если по состоянию здоровья ребенок не сможет посещать школу, или на это могут быть другие резкие причины, то он может продолжать обучение дистанционно.

Также родителям стоит приучить детей к правилам личной гигиены и социального дистанцирования. Потому что, все правила личной гигиены и соблюдение всех санитарных норм во время обучения в классе остается прежним», - отметил и.о руководителя Бостандыкского РОО.