Как будут учиться актюбинские школьники с 14 февраля

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 14 февраля все школьники Актюбинской области перейдут в традиционный формат обучения. Новое постановление главного санитарного врача, регулирующее работу учебных заведений, вышло в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК.

Согласно нового постановления были внесены изменения в предыдущее постановление от 28 января «Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области».

В частности, были внесены изменения в пункт 2 ПГГСВ-5, который изложен в следующей редакции:

«1) С 14 февраля 2022 года обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности;

2) Руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить строгое соблюдение требований постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 августа 2021 года № 36 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году» и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76», - говорится в документе.

Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 10 февраля, Актюбинская область находится в «желтой» зоне.

Напомним, в четверг исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан А. Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования.