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Как будут учиться актюбинские школьники - новое постановление санврача

22 Января 2022 15:51
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Как будут учиться актюбинские школьники - новое постановление санврача

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного санитарного врача Актюбинской области, регламентирующее то, как будут работать образовательные учреждения с 24 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Постановлением Главного Государственного санитарного врача Актюбинской области от 22 января 2022 года в ранее вышедшее постановление внесены изменения. В частности пункт 2 заменен в следующей редакции.

1) «В дошкольных организациях обучение в штатном формате по заявлениям родителей;

2) в общеобразовательных школах:

- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) обучаются в штатном формате;

- до 600 учащихся включительно – в штатном формате;

- свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

3) во внешкольных организациях – в штатном формате;

4) в ВУЗах и колледжах в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции онлайн», - говорится в документе.

Таким образом, большинство школ будут учиться офлайн, а крупным городским школам придется принимать решения об изменении расписания, введения дополнительной смены обучения, форматов обучения, так как загруженность в офлайн-режиме не должна превышать 50 процентов от числа обучающихся.

Ранее пункт 2 постановления от 14 января регламентировал офлайн обучение школ до 600 мест. Онлайн обучение предполагалось для школ с контингентом свыше 600 человек, однако здесь 1-2 классы обучались офлайн, 3-5 классы в дежурных классах. Студенты обучались в смешанном формате.


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#Актюбинская область   #Образование   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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