Как будут субсидировать процентные ставки по кредитам для МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будет осуществляться субсидирование процентных ставок по действующим кредитам для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях оказания дополнительной помощи малому и среднему бизнесу будет осуществляться субсидирование процентных ставок по действующим кредитам МСБ с доведением до 6% годовых для заемщика», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

По словам главы МНЭ, субсидирование покроет период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП. Данная мера будет реализована в рамках нового направления госпрограммы «Дорожная карта бизнеса - 2025».

«Будет принят комплекс мер по дальнейшему улучшению бизнес-климата. Это включает автоматизацию системы управления рисками, ревизию всех регуляторных требований и выработку предложений по их сокращению путём создания соответствующей комиссии. Будут приняты меры по введению института регуляторной апелляции путём внесения соответствующих изменений в Предпринимательский кодекс», - сообщил Руслан Даленов.

Также, по словам министра, продолжится реализация финансовых и нефинансовых мер господдержки. В целом, это будет способствовать достижению поставленных задач по увеличению доли МСБ в ВВП до 35% и числа занятых в МСБ до 4 миллионов человек к 2025 году.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.