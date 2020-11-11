Как будут составляться списки избирателей во время предстоящих выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каким будет процесс включения граждан в список избирателей во время предстоящих выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в РК и что об этом сказано в выборном законодательства нашей страны, читайте в материале МИА «Казинформ».

Как отметили в Центризбиркоме, в связи с изменениями, внесенными в Конституционный закон «О выборах» в 2018 году, в части формирования списков избирателей единым источником для формирования списков определена государственная база данных о физических лицах (ГБДФЛ).

«Процесс формирования списков избирателей теперь контролируется территориальными избирательными комиссиями, которые выявляют расхождения представляемых акиматов списков с ГБДФЛ и отрабатывают их с местными исполнительными органами. Переход к формированию списков избирателей на основе ГБДФЛ исключает старую практику повсеместных «подворовых обходов», а также унифицирует источник первичной информации, в отличие от прежней практики, когда один и тот же гражданин мог оказаться включенным сразу в нескольких региональных базах или не оказаться ни в одной», - пояснил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Центризбиркома.

По данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган.

В него включаются граждане республики, обладающие активным избирательным правом: достигшие 18 лет, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка.

«Граждане, имеющие временную регистрацию, могут быть включены в списки избирателей только на основании поданного ими заявления в местные исполнительные органы. Даже при отсутствии регистрации не позднее 10 декабря текущего года граждане вправе обратиться в МИО с заявлением о выборе участка для голосования. В случае, если избирателю не позже чем за тридцать дней до выборов, то есть не позднее 10 декабря, стало известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей», - пояснил Константин Петров.

При этом местный исполнительный орган, по его словам, организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей того участка, на котором гражданин будет голосовать.

Списки избирателей по каждому избирательному участку соответствующий аким представляет по акту в участковую избирательную комиссию за двадцать дней до начала голосования, то есть не позднее 20 декабря, в электронном виде и (или) на бумажном носителе, в территориальную комиссию – в электронном виде.

«Списки избирателей нижестоящая территориальная избирательная комиссия представляет в электронном виде в вышестоящую комиссию для включения в электронный Реестр граждан – избирателей Республики Казахстан в двухдневный срок со дня их получения от местных исполнительных органов. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, за пятнадцать дней до дня голосования, то есть с 26 декабря, соответствующими избирательными комиссиями представляются избирателям для ознакомления. Гражданам обеспечивается возможность в помещениях соответствующих избирательных комиссий знакомиться со списками избирателей, а также проверять правильность внесенных в них данных об избирателях», - добавил Константин Петров.

Согласно выборному законодательству, каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных об избирателе.

Заявления о необходимости включения в списки избирателей, исключения из них либо исправлений в списках избирателей рассматриваются соответствующей избирательной комиссией в день поступления заявления в избирательную комиссию.

В случае отклонения заявления избирательная комиссия безотлагательно выдает заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. Решение может быть обжаловано в соответствующий суд по месту нахождения избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления.

В случае внесения изменений в список избирателей участковая избирательная комиссия информирует об этом вышестоящую избирательную комиссию.

Внесение изменений в списки избирателей после начала подсчета голосов запрещается.

Учитывая очередной характер нынешней кампании, ЦИК совместно с местными исполнительными органами провел актуализацию реестра избирателей по состоянию на 1 октября 2020 года.

«Указанная работа привела к включению в реестр избирателей по состоянию на 1 октября нынешнего месяца 11 820 318 граждан. Список избирателей стал более качественным. Раньше, когда источники были разные, некоторые граждане могли оказаться в двух списках, либо не оказаться ни в одном. Сейчас эта практика, мы считаем, изжита», - подчеркнул Константин Петров.

Однако, как сообщил член ЦИК Ерлан Даулбаев, за 5 дней до голосования Центральная избирательная комиссия вновь проверит все данные избирателей.

«Кто-то из граждан переезжает, кто-то снимается с регистрации, кто-то регистрируется. Поэтому ведется онлайн-работа по базе данных физических лиц. Изменения вносятся ежечасно. Поэтому сейчас мы внимательно смотрим на списки избирателей и проверяем данные», - сказал Ерлан Даулбаев на брифинге в ЦИК.

По его словам, за 20 дней до выборов местные исполнительные органы представят списки избирателей.

«До тех пор они должны привести список в соответствие и уточнить данные. Но это не только работа государственных органов. Это также обязанность и избирателя. Избиратель вправе обратиться с заявлением в колл-центр или местный исполнительный орган, проверить наличие в списке, достоверность сведений. Поэтому в настоящее время несоответствия все-таки есть», - заключил спикер.

Было также отмечено, что по республике будет работать 558 участков, образованных в местах временного пребывания граждан. Списки избирателей по таким участкам составляются за 5 дней до голосования и подлежат уточнению за 1 день до дня голосования.

При представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах создано 66 избирательных участков в 51 стране мира.

В эти списки включаются все граждане, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина Республики.

В свою очередь председатель ЦИК Берик Имашев призвал избирателей проявить правовую грамотность и позаботиться о своем включении в список избирателей в законом установленные сроки – не позднее 10 декабря текущего года. А также акцентировал внимание местных исполнительных органов на том, что они обеспечивают включение в список избирателей всех граждан республики, обладающих активным избирательным правом, по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков.