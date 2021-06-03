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    14:11, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Как будут собирать отходы для мусороперерабатывающих заводов в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, в Казахстане появятся шесть мусороперерабатывающих заводов. О принципах сбора отходов рассказал директор департамента государственной политики и управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев.

    «Перерабатываемых отходов 38%, в каждом регионе устанавливаются контейнера для раздельного сбора мусора в целях удобства и воспитания нашего населения. Мы ратуем за раздельный сбор мусора. Но министерство ни в коем случае не хочет, чтобы все отходы, которые вышли из домовладений, были сожжены. Те самые 38% - их надо сортировать и собирать, надо принимать какие-то меры. Те отходы, которые не подлежат сортировке и переработке, они уже загрязнены», - сказал Мансур Ошурбаев на международном конгрессе «ECOJER» - «Формируй устойчивое будущее».

    По его словам, только эти отходы пойдут на сжигание.

    «На сегодняшний день у нас содержание тех самых 38% - макулатура (11%), пластик

    (16%), стекло (9%), металлы (2%). Те отходы, которые будут сжигаться, они близки по своему морфологическому составу к этим отходам. Потому что эти отходы достаточно теплотворны и хорошо горят», - отметил спикер.

    «И это не потому, что завод хочет их сжечь, а потому что большая работа проводится. И когда будет настроен правильный раздельный сбор, соответственно, данный процент будет увеличен. Любые отходы подлежат сжиганию, потому что они предварительно смешиваются», - заключил он.

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