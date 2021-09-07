Как будут сдерживать рост продовольственной инфляции в Казахстане
«Для достижения среднесрочных целей по стабилизации инфляции, поставленных Главой государства, Правительством будут реализованы инициативы по полноценному насыщению внутреннего рынка со строгим соблюдением баланса производства, экспорта и импорта товаров, повышению производительности АПК и развитию эффективной товаропроводящей системы», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
Глава Нацбанка считает, что это позволит снизить продовольственную инфляцию до 6% в 2022 году и 5% в 2023-2024 годах.
Ранее Ерболат Досаев напомнил о необходимости снижения инфляции в стране.
«В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный Банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - отметил глава Нацбанка.