Как будут сдерживать рост продовольственной инфляции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев поделился планами по сдерживанию продовольственной инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для достижения среднесрочных целей по стабилизации инфляции, поставленных Главой государства, Правительством будут реализованы инициативы по полноценному насыщению внутреннего рынка со строгим соблюдением баланса производства, экспорта и импорта товаров, повышению производительности АПК и развитию эффективной товаропроводящей системы», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Глава Нацбанка считает, что это позволит снизить продовольственную инфляцию до 6% в 2022 году и 5% в 2023-2024 годах.

Ранее Ерболат Досаев напомнил о необходимости снижения инфляции в стране.

«В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный Банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - отметил глава Нацбанка.