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Как будут сдавать ЕНТ выпускники с коронавирусом

15 Июня 2020 18:52
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Как будут сдавать ЕНТ выпускники с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как буду сдавать ЕНТ заразившиеся коронавирусом выпускники и что будет, если они заболеют в ходе тестирования, рассказал директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Да, конечно, мы понимаем, что возможны такие ситуации. Поэтому в каждом пункте проведения ЕНТ у нас есть дежурная аудитория, которая будет при необходимости задействована. Если ребята имеют соответствующие показания, они будут сдавать тестирование отдельно от общего потока. Но, опять же повторюсь, что это все будет с согласия и по рекомендации уполномоченного органа, то есть представителей организаций здравоохранения», - сказал Дидар Смагулов, отвечая на вопросы.

Спикер не исключил возможность сдачи ЕНТ отдельно.

«Если будут такие предложения, мы готовы провести для них (ЕНТ) отдельно, наши представители будут одеты уже в соответствующую защитную одежду. Мы постараемся сделать так, чтобы никто не остался без сдачи ЕНТ», - подчеркнул Дидар Смагулов.

Ранее он сообщил, что в этом году поступило рекордное количество заявок на ЕНТ, их общее количество 131 755. Из них выпускников этого года составляют 82% , что на 15% выше показателя прошлого года.



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#Образование   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Серик Сабеков

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