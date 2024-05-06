Как будут сдавать экзамены жамбылские выпускники

Около 23 тысяч девятиклассников и свыше 12 тысяч одиннадцатиклассников выпустят жамбылские школы в этом году. Об окончании 2023 — 2024 учебного года и о порядке проведения выпускных экзаменов рассказали в областном управлении образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации образовательного ведомства, 2023 — 2024 учебный год в Жамбылской области завершают более 400 тыс. учащихся, студентов и воспитанников учреждений образования.

— В соответствии с октябрьским 2023 года приказом министра образования и науки Республики Казахстан 25 мая этого года завершаются учебные занятия, — сообщила заместитель руководителя областного управления образования Ляззат Кзылкулова — Продолжительность этого учебного года составляет 34 недели. Учитывая ситуацию с паводками в некоторых регионах страны, а также в связи с совпадением даты 25 мая с выходным днем 24 мая, во всех школах будет организован классный час, посвященный окончанию 2023 — 2024 учебного года. В рамках единого классного часа классные руководители вместе с учащимися подведут итоги прошедшего учебного года.

В этом году в школах Жамбылской области завершают 9 класс 22 867 учащихся. Итоговая аттестация среди учащихся 9 (10) классов будет проходить с 29 мая по 10 июня по четырем предметам. Все экзамены проходят в учебных заведениях.

На письменном экзамене 29 мая девятиклассники пишут эссе по языку обучения (казахский, русский, узбекский), а для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла предстоит двухчасовая письменная работа — статья, рассказ или эссе. Далее 3 июня сдают письменный экзамен по математике (алгебре), это будет трехчасовая контрольная работа. Письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским, узбекским языками обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения пройдет 6 июня. И в завершение 10 июня пройдет письменный экзамен по выбранному предмету. Это физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, Всемирная история, литература по языку обучения, иностранный язык, информатика, пояснила спикер.

В числе одиннадцатиклассников в этом году в регионе завершают учебу 12 121 выпускников, итоговая аттестация среди этой категории учащихся проводится с 28 мая по 11 июня по пяти предметам.

Письменный трехчасовой экзамен по языку обучения (казахский, русский, узбекский) пройдет 28 мая, пятичасовой письменный экзамен по алгебре — 31 мая, устный экзамен по истории Казахстана — 4 июня. Письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским, узбекским языками обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения состоится 7 июня, письменный экзамен по выбранному предмету — 11 июня, пояснила спикер.

— Кроме того, в 2023-2024 учебном году учащиеся 5-8 классов и 10 классов по окончании академического года проходят промежуточную аттестацию по предметам «Казахский язык» и «Казахский язык и литература» в школах с казахским языком обучения. Время проведения определяется педагогическим советом школы (24, 27 или же 30 мая), утверждается приказом директора школы в соответствии с усовершенствованной методической рекомендацией, — рассказала заместитель руководителя областного управления образования Ляззат Кзылкулова.

По информации областного управления образования, в регионе работают 586 дошкольных организаций образования, 445 средних учебных заведений, в числе которых 4 вечерних, пять специальных и 27 частных школ, 42 технических и профессиональных учебных заведения.

Ожидается, что до 2025 года в рамках национального проекта «Комфортная школа» в регионе построят 13 школ на 9 500 ученических мест.

Как сообщалось, ранее, в регионе имеется одно ветхое здание — часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также две школы с нехваткой мест в Таразе.

Первого сентября в Жамбылской области школы распахнули свои двери для более чем 249 тысяч учащихся, в первый класс принято порядка 23 тысяч школьников.