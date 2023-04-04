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Как будут решать вопрос дефицита ученических мест в школах Астаны

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2023, 11:28
Как будут решать вопрос дефицита ученических мест в школах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос дефицита ученических мест в школах Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с тем, что есть проблемы с трехсменными школами и дефицитом ученических мест, с этого года начата реализация национального проекта «Комфортные школы». Как раз эти меры нацелены на решение проблемы дефицита ученических мест. Сейчас в Астане начато строительство 20 школ в рамках проекта», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

Кроме того, по его словам, есть школы с профицитом ученических мест.

«К примеру, рядом две школы – одна с дефицитом, другая с профицитом. Это связано с качеством организации учебного процесса. Поэтому, данный вопрос будет тщательно изучен, дано поручение руководителю управления образования Астаны, чтобы вопрос был тщательно рассмотрен и решен в индивидуальном порядке», - добавил и.о. министра.


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