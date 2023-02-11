Как будут решаться проблемы общественного транспорта в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В средней школе № 62 прошла очередная отчетная встреча акима города Мурата Журебекова с населением. В ходе встречи актюбинцы подняли проблему нехватки автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Имеющихся автобусов горожанам не хватает, какие-то старые и ломаются, в час-пик автобусы переполнены.

По словам акима города, на сегодня в Актобе не хватает около 150 маршрутных автобусов.

«Ежедневно на линии выходят около 240-250 автобусов, этого недостаточно. Необходимо еще около 150 автобусов. В марте-апреле в город должны завезти 100 автобусов», - сказал аким.

По мнению М. Журебекова, необходимо провести актуализацию карты города и оптимизировать маршруты автобусов, длительность интервалов, остановки и всю необходимую инфраструктуру.

«Мы давно не проводили анализ карты города, население растет, появляются новые районы, улицы. В первом полугодии планируем провести актуализацию карты города. Необходимо понять также, сколько средств необходимо на содержание, это системная работа. Мы не должны финансировать содержание города по остаточному принципу. Необходимо провести анализ независимой кампанией, чтобы точно знать сумму, необходимую на содержание города», - сказал аким.

Также жители поднимали проблемы отсутствия дорог в дачных коллективах, ежегодного скопления воды на проблемных участках дорог.

«Мы определили около 40 мест большого скопления воды весной. Эта проблема связана с отсутствием ливневой канализации, к тому же у нас резко-континентальный климат. Для временного решения вопроса мы будем устанавливать в этих местах колодцы для водоотведения, чтобы там скапливалась вода, а потом мы могли ее откачать. Для долгосрочного решения вопроса мы будем разрабатывать программу по строительству ливневой канализации», - ответил Журебеков.

Фото: gov.kz