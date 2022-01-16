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Как будут решаться экологические проблемы в Казахстане

16 Января 2022 13:28
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Как будут решаться экологические проблемы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут решаться экологические проблемы в Казахстане, сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Население нашей страны все чаще беспокоит наличие экологических проблем в регионах. Обсудив с населением в 2020 году, мы утвердили 16 Дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов с включением 485 конкретных мероприятий со сроком реализации до 2025 года», - отмечают в ведомстве.

По данным Минэкологии, на сегодняшний день завершены следующие мероприятия:

- строительство полигонов ТБО в Аральске и Кызылорде;

- строительно-монтажные работы по КОС в левобережной части города Атырау;

- исследование ветрового режима города Нур-Султан, по результатам которого до конца мая этого года будут внесены корректировки в генеральный план города;

- в Алматы введен запрет на закуп общественного транспорта на дизельном топливе, а действующий общественный транспорт переводится на газ.

- получена положительная государственная экспертиза на ТЭО по модернизации Алматинской ТЭЦ-2, строительство которого планируется завершить в 2026 году.

Исполнение Дорожных карт министерством вынесено на обсуждение заседания Правительства, так как имеет место отставание в сроках исполнения мероприятий в Павлодарской, Атырауской, Жамбылской областях и гг. Нур-Султан и Алматы.

Анализ состояния исполнения Дорожных карт показал, что из запланированных на 2021 год мероприятий исполнено 63%.

«К 2025 году результатом исполнения Дорожных карт должно являться снижение загрязнения атмосферного воздуха в городах, решение исторических экологических проблем, улучшение качества сточных вод и их сокращение, улучшение ситуации с отходами и озеленением. Каждый квартал до окончательного исполнения всех пунктов карт местные исполнительные органы совместно с нашими территориальными подразделениями будут освещать ход их реализации», - добавили в ведомстве.


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#Правительство РК   #Экология   #Минэкологии   #Природа  
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Автор:

Серик Сабеков

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