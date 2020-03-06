Как будут решать проблемы жителей окраин и дачных массивов Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы окраинных районов областного центра стоят на повестке дня акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отметим, что многие проблемы городских окраин в Таразе – дороги, тротуары, освещение, наличие учреждений образования и медицины - не решались годами.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, Бердибек Сапарбаев поручил руководителям города Тараза и ответственных управлений составить график решения проблем окраин и дачных массивов областного центра, встретиться с жителями и честно объяснить им, что поднятые вопросы будут решаться постепенно, в зависимости от их значимости и финансовых возможностей местного бюджета.

Предваряя обсуждение, глава региона подчеркнул, что строительство социальных учреждений и необходимой инфраструктуры потребует немалых вложений, но проблемы в любом случае решать надо. Главное – своевременно выполнять взятые обязательства, вести честный и открытый диалог с населением.

По информации акима города Тараза Айтказы Карабалаева, в районе Дальняя Карасу строительство и дальнейшее функционирование врачебной амбулатории взял на себя местный предприниматель. Помимо корпуса лечебного учреждения, он намерен возвести рядом дом для проживания врачей и персонала. Выделен земельный участок под строительство лечебного учреждения на 25 посещений, планируется завершение уже в этом году. Амбулатория, по заключенному договору, будет передана в доверительное управление.

Этому отдаленному и густо населенному району требуется и своя школа, так как 2 388 детей вынуждены обучаться в различных учебных заведениях города. К следующему году готовится проектно-сметная документация строительства школы на 600 мест, заключение госэкспертизы. Стоимость проекта предварительно составляет 2,1 млрд. тенге.

«Это слишком высокая цена для такой школы, нужно пересмотреть расчеты. Кроме того, при необходимости уже сейчас надо организовать подвоз детей», - отметил аким области.

К семи новым массивам Дальней Карасу необходимо подвести питьевую воду и электричество. Водоснабжение этого района обойдется бюджету в 570 млн. тенге, подведение электричества - 450 млн. тенге. Документы готовятся, реализация проектов также предусмотрена на следующий год.

В ходе обсуждения отмечалось, что асфальтирование всех дорог на окраинах одномоментно не представляется возможным. Поэтому пока ограничатся гравийным покрытием, асфальтированием некоторых улиц займутся уже в этом году.

Дачные массивы города испытывают аналогичные проблемы – на электрификацию требуется 1,5 млрд. тенге, на обеспечение питьевой водой около 2 млрд. тенге.

Завершая обсуждение, аким области напомнил о своем поручении по закреплению парков, скверов и аллей за областными управлениями. После установления теплой погоды следует начать масштабные субботники, к которым привлекать жителей Тараза, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.