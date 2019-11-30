Как будут решать проблемы с лифтами в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решить проблему с лифтами помогут два проекта Закона РК: по вопросам ЖКХ и по вопросам промышленной безопасности. А также разработанная Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК Дорожная карта развития лифтового хозяйства. Об этом рассказал глава ведомства Бейбут Атамкулов, отвечая на депутатский запрос в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК 28 ноября т.г.

«Проектом Закона РК о ЖКХ предусмотрена норма, после принятия которой национальный стандарт станет обязательным для исполнения всеми субъектами рынка. Одновременно специалисты местных исполнительных органов буду наделены статусом государственного инспектора по надзору в области промышленной безопасности на объектах социальной инфраструктуры, куда вошли и лифты», - сказал министр.

Кроме того, в целях регулирования рынка услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования вводится новая разрешительная процедура – аттестация на право проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтового оборудования. По второму же проекту Закона РК о промышленной безопасности, уполномоченный орган будет наделен компетенцией по надзору за юридическими лицами, оказывающими услуги обслуживанию лифтового оборудования. После же принятия данных документов совместно с лифтовыми ассоциациями будут разработаны квалификационные требования к юридическим лицам, оказывающим услуги по выполнению перечисленных видов работ.

Кроме того, МИИР РК разработана Дорожная карта развития лифтовой отрасли, в которой предусмотрены конкретные меры для решения проблемных вопросов отрасли.

В настоящее время, в стране эксплуатируется 24025 лифтов, из них требуют ремонта и замены свыше 6 тысяч. Осуществляют свою деятельность 6 предприятий, с общей производительной мощностью 3150 лифтов в год.

Стоит отметить, в 2018 году министерством совместно с ассоциацией «Союз лифтовиков Казахстана» разработан и введен в действие единый Национальный стандарт СТ РК «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными возможностями», регулирующий требования к их поставке, монтажу и эксплуатации. Данным документом были определены требования к лифтовым организациям, оказывающим услуги по монтажу, техническому обслуживанию лифтового оборудования.