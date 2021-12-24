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      Актюбинская область

    Как будут решать проблемы очередников на жилье в Актюбинской области

    24 Декабря 2021, 05:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе передачи «Час акима» на областном телеканале аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал, как в дальнейшем будут решаться проблемы очередников на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Горожанин по имени Естай пожаловался, что несмотря на рост строительства жилья в регионе, очередь на жилье в акимате не уменьшается и многие не могут дождаться жилья от государства.

    О.Уразалин ответил, что действительно, несмотря на рост строительства, очередь на жилье не уменьшается, а растет и тому есть ряд причин.

    «Ежегодно в регионе сдается в эксплуатацию около 1 млн квадратных метров жилья, но очередь на жилье не уменьшается. Это показывает с одной стороны высокий уровень спроса на жилье, с другой стороны говорит о том, что не решаются многие социальные проблемы. Так многочисленные земляки не могут получить жилье из-за недостатка своих финансов. В Актобе в очереди на жилье состоят 24 тысячи человек. Каждый год мы сдаем для очередников до 1500 квартир, но очередь не уменьшается, а растет. В последние годы по количеству населения город вырос в 2 раза, это говорит о том, что людям нравится здесь жить, город их привлекает», - считает аким.

    Теперь для решения проблемы очередников планируется не только строить дома, но и выкупать уже построенные частными компаниями квартиры. Это решение одобрили в Правительстве и в акимате ждут разработки правил механизма выкупа жилья государством.

    «Мы не только строительство жилья развиваем. Есть частные застройщики, которые работают в микрорайонах Батыс-2, Нур сити. Мы получили разрешение покупать жилье у частных застройщиков. Для этого есть средства, мы будем как сами строить, так и покупать частных застройщиков. Как только выйдут правила, со следующего года мы начнем покупать жилье и передавать нуждающимся, чтобы сократить очередь. Это будет быстрее, чем если бы мы сами строили», - рассказал аким.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Строительство Жилье
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