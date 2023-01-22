Как будут решать проблему изношенных коммунальных сетей в Костанайской области

22 Января 2023, 19:03

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области изношенность тепловых сетей составляет свыше 57%, по сетям электроснабжения - свыше 70%. Об этом говорят и частые коммунальные аварии в ряде городов и районов области. Как будут решать проблему, рассказали в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя ведомства Азамата Наримана, в области имеется 105 котельных. Протяженность тепловых сетей составляет 810,2 км, а износ - свыше 57%.

В этом году местные власти планируют снизить изношенность теплосетей, реализовав 9 проектов стоимостью 19 млрд тенге.

«В городе Костанае планируется реализация 4 проектов протяженностью тепловых сетей 3,3 км на сумму 2,4 млрд тенге. Их реализация позволит снизить износ с 63% до 61%, - сказал А. Нариман. — В городе Аркалыке планируется реализация проекта протяженностью тепловых сетей 7,184 км на сумму 3,4 млрд тенге. Реализация проектов позволит снизить износ с 87% до 66%».

Планируется реализовать проект и в Житикаре. Здесь построят газопоршневую установку. В Рудном предусматривается реализация 2 проектов по протяженности тепловых сетей 9,42 км на сумму 11,4 млрд тенге. Реализация проектов позволит снизить износ с 67% до 62%.

Что касается сетей электроснабжения, их общая протяженность по области составляет свыше 29 тысяч км. Изношены они, по данным управления ЖКХ, на 72,4 %.

В рамках снижения изношенности сетей здесь также запланирован ряд проектов. В городах Костанай и Лисаковск будут реконструированы 47 км сетей.

«В Костанае в этом году планируется реконструкция котельной Костанайской ТЭЦ ГКП «КТЭК» ячеек в РУ-6 кВ, с заменой силовых трансформаторов на ПС «Заводская» на сумму 149 389 тысяч тенге. Также в городе Лисаковске имеется 5 проектов по электроснабжению общей стоимостью 719 122,4 тысячи тенге и протяженностью 47 км»,- сообщил А. Нариман.

Реализация этих проектов в Лисаковске, уверены в ведомстве, позволит снизить износ сетей с 71 до 51%.