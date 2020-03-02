Как будут решать проблему дефицита воды в Мангистауской области, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал, как будут решаться проблемы дефицита воды в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время водообеспечение региона осуществляется из трех источников с общим объемом водопотребления 45,5 млн м³/год (124 м³/сутки): опресненная морская вода, подземные месторождения и вода, подаваемая водоводом «Астрахань-Мангышлак». В водопотреблении региона имеется дефицит в объеме 47,0 тыс. м³/сутки, а с учетом темпов развития региона к 2025 году дефицит достигнет до 86,0 тыс. м³/сутки», - сообщил Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

Премьер перечислил мероприятия, которые ведутся для исправления проблемы.

«Это реализация проекта по расширению опреснительного завода «Каспий» в городе Актау по увеличению производительности питьевой воды до 40 000 м³/сутки. Общая стоимость проекта составляет 10,59 млрд тенге. В рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы в 2019 году был выделен 1,0 млрд тенге. Вопрос дальнейшего финансирования проекта на сумму 9,5 млрд тенге в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы будет рассмотрен в установленном порядке при возможном уточнении бюджета на 2020 год», - отметил глава Правительства.

Кроме того, он сообщил о проекте по строительству опреснительного завода мощностью 50,0 тыс. м³/сутки в курортной зоне Кендерли.

«На сегодняшний день со стороны АО «КазМунайГаз» разрабатывается ТЭО проекта. Финансирование проекта планируется осуществить за счет средств инвестора и собственных средств АО «КазМунайГаз», - заключил премьер.



