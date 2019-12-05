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Как будут реконструировать терминал аэропорта Костаная

5 Декабря 2019 14:12
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Как будут реконструировать терминал аэропорта Костаная

НУР-СУЛТАН-КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О реконструкции взлетно-посадочной полосы и терминала аэропорта города Костанай рассказал аким области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В летний период с 15 июня мы проводили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, которая не ремонтировалась почти 40 лет. Конечно, это вызывало неудобства для жителей и гостей (…). Сейчас больше месяца как открыли взлетно-посадочную полосу. Во-первых, удлинили ее и расширили. Ранее была длина 2,5 км, а сейчас - 2,8 км, ширина ранее была 45 метров, а теперь - 60 метров. Позволяет принимать воздушные суда массой около 200 тонн», - рассказал Архимед Мухамбетов в ходе пресс-конференции в СЦК, отметив, что теперь стоит задача реконструировать сам терминал, построенный в 1975 году.

По его словам, крупного ремонта терминала еще не было.

«Сегодня площадь терминала составляет примерно до 5 тысяч квадратных метров, не соответствует современным требованиям. Сейчас разрабатываем проект, где-то в феврале-марте он будет готов. После этого начнем строительно-монтажные работы. Стоимость назвать не могу. Будет определена стоимость за счет местного и республиканского бюджета. Самая главная задача - увеличить пассажиропоток», - сказал глава региона.

Аким отметил, что сейчас из аэропорта города летают самолеты в Нур-Султан, Алматы, а также есть рейсы в Москву и Египет.

Фото: kostanaytany.kz

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Ключевые слова: Костанайская область, Транспорт,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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