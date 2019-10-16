Как будут регулировать законодательно электронные сигареты в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о намерении законодательного регулирования электронных сигарет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы решить эту проблему на правовом уровне у нас есть некоторые изменения в законодательстве, чтобы приравнять электронные сигареты к традиционным сигаретам. У нас очень строгие правила к традиционным сигаретам, то есть нельзя курить в ресторанах, общественных местах. Но проблема же стоит в новых продуктах, которые не зарегулированы. В Парламенте я буду представлять новый законопроект согласно Новому кодексу, где жестко запрещены и зарегулированы такие новые продукты», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции на площадке Всемирного саммита лидеров в онкологии в Нур-Султане.

«Мы надеемся на поддержку общества, неправительственных организаций, пациентских организаций. В парламенте у нас есть предложения по ограничению потребления табака и табачных изделий, еще более жесткое регулирование. Как мы видим, это имеет прямое влияние на население», - отметил министр.

Также он рассказал и об ограничении рекламы. По словам Елжана Биртанова, ограничение снижает продажи табачных продукций.

«Мы нацелены на снижение продвижения рекламы табачных изделий, поскольку это снижает потребление. Особенно среди молодого населения, которое подвержено воздействию рекламы по сравнению с более взрослыми. Конечно, мы не хотим ограничивать право свободного выбора. Люди должны сами принимать решение. Сейчас много говорится о том, что уже есть научные исследования, которые показывают вред альтернативных табачных изделий. Здесь конечно нужно обсуждать и находить консенсус», - подчеркнул глава ведомства.

Вместе с тем, он напомнил, что в стране планируется увеличивать налогообложение табака и алкоголя.

«Мы хотим предложить в новой государственной программе системы здравоохранения дополнительные налоги на табак и алкоголь, причем с возможностью их прямых перечислений в ФСМС. Многие страны это делают - облагают табак и алкоголь. Они становятся дороже, соответственно меньше потреблений. При этом акцизы идут на улучшение здоровья граждан, расширение противоопухолевых препаратов бесплатных, к примеру. Чем мы будем более решительнее расширять охват медицинскими услугами, тем больше будет эффекта», - считает Елжан Биртанов.