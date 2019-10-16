Как будут регулировать законодательно электронные сигареты в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о намерении законодательного регулирования электронных сигарет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для того, чтобы решить эту проблему на правовом уровне у нас есть некоторые изменения в законодательстве, чтобы приравнять электронные сигареты к традиционным сигаретам. У нас очень строгие правила к традиционным сигаретам, то есть нельзя курить в ресторанах, общественных местах. Но проблема же стоит в новых продуктах, которые не зарегулированы. В Парламенте я буду представлять новый законопроект согласно Новому кодексу, где жестко запрещены и зарегулированы такие новые продукты», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции на площадке Всемирного саммита лидеров в онкологии в Нур-Султане.
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