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Как будут регулировать мобильные переводы в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Сентября 2021, 18:47
Как будут регулировать мобильные переводы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как законодательно планируют регулировать мобильные переводы в Казахстане, рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр финансов, за 8 месяцев 2021 года объем платежей и переводов денег, совершенных онлайн-способом составил почти 36 трлн тенге.

«Министерством финансов совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана в рамках регулирования мобильных переводов подготовлены соответствующие законодательные поправки.

Они предусматривают использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательских целей. То есть, у физических лиц остается свой карт-счет для личных целей, а для физических лиц-индивидуальных предпринимателей будет отдельный счет», - сказал во время брифинга Правительства Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина проинформировал, что для исключения фактов использования личных переводов в предпринимательской деятельности, предлагается разработать механизм по определению признаков получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для такой деятельности.

«Данные поправки не затрагивают личные переводы физических лиц. Указанные инициативы не являются новым видом налога и не коснутся переводов физических лиц в личных целях. Данные поправки рассматриваются в Сенате Парламента», - добавил министр.


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