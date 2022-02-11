Как будут регулировать численность бродячих собак в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Регулирование численности животных, в частности, собак в Казахстане будет осуществляться только путем стерилизации. Об этом рассказали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Казахстане вступает в силу закон об ответственном обращении с животными.

«Новый закон вступает в силу 2 марта. С этого момента в нашем казахстанском обществе отказываемся от отстрела животных, будет гуманный отлов и регулирование численности животных будет осуществляться только путем стерилизации. В случае наличия у собак опасных заразных болезней, бешенства или в случае, когда собака ведет себя агрессивно и является угрозой жизни и здоровью населения, также общественному порядку, то в таких случаях будет применен безвозвратный отлов», - объяснила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова в ходе пресс-конференции в СЦК.

В свою очередь заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Тургамбаев, отвечая на вопросы журналистов рассказал, сколько тратят акиматы на отлов бродячих собак.

«В настоящее время на отлов и уничтожение, по правилам акиматов, у каждой области разные затраты - примерно от 60 до 150 миллионов тенге. Со вступлением со 2 марта в силу закона на уничтожение деньги уже не будут выделяться в таких объемах», - проинформировал Данияр Тургамбаев.