Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Как будут регулировать цены на продукты в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Сентября 2021, 10:30
Как будут регулировать цены на продукты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поделился планами по стабилизации и регулированию цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством разработан Комплекс мер антиинфляционного реагирования. В рамках оперативных мер по сдерживанию продовольственной инфляции будут предприняты конкретные шаги по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе экономики», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, будет организован закуп социально-значимой продовольственной продукции, расширена роль «Продкорпорации» в обеспечении стабильных и предсказуемых цен на сырье для переработчиков.

«Будут расширены механизмы субсидирования и льготного кредитования производителей, увеличены нормы субсидирования для строительства инфраструктуры хранения продукции агропромышленного комплекса. Будет снижена арендная плата для реализаторов социально-значимых продуктов», - перечислил А. Мамин.

«Создание Единого реестра производителей по стране и запуск аналитической платформы по мониторингу цен позволит незамедлительно реагировать на локальные вспышки инфляции на местах», - добавил Премьер.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Цены и тарифы   Аскар Мамин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны