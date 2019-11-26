Как будут развивать туризм в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии туризма в Мангистауской области рассказал аким региона области Серикбай Трумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш город Актау расположен на Каспийском море. Как вы знаете, в прошлом году проходил Пятый актауский саммит. В рамках этого события Елбасы поручил развить туризм в городе, связанный с созданием развлекательно-курортного центра. Мы начали большой проект с участием турецких инвесторов. Сумма проекта составляет 57 млрд тенге. Проект включает в себя строительство гостиницы на 500 мест. В этой связи началось строительство на 130 га земли. В следующем году до июня месяца планируется завершить строительство комплекса», - сказал Серикбай Трумов в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Мы также подписали меморандум с инвесторами касательно обучения будущего персонала среди наших жителей. Сейчас 1250 человек обучаются на базах колледжей», - добавил аким.

По информации акима, в настоящее время в Мангистауской области действуют 763 иностранных компании из Европы, США, Китая, Японии, Кореи и других стран.

«На прошлой неделе началось строительство новых объектов, что дало положительный импульс экономическому развитию региона. Один из них оценивается в 1,8 миллиарда долларов - завод по производству метанола и олефинов. Производственный центр будет расположен в СЭЗ «Морпорт Актау». Инвестиционный проект будет запущен в 2023 году. Около 4000 рабочих будут задействованы в строительстве завода, и около 700 новых постоянных рабочих мест будут созданы после запуска завода», - отметил С. Трумов.

В этом году объем привлеченных инвестиций в Мангистаускую область составил 445 млрд тенге. Данный показатель, по словам акима, увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.