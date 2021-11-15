Как будут развиваться особо охраняемые природные территории РК – Ерлан Кутпанбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из национальных проектов, реализуемых в Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, является нацпроект «Зеленый Казахстан», в рамках которого предусмотрена, в частности, большая работа по сохранению биологического разнообразия, а также создание особо охраняемых природных территорий.О планах по реализации нацпроекта в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев.

– Какие национальные парки планируется развивать в первую очередь?

-В настоящее время ведется реализация проекта по развитию экологического туризма в Национальных парках Алматинской области: Иле-Алатау, Чарын, Алтын-Эмель, Көлсай көлдері. Также принята Концепция развития экологического туризма Баянаульского Государственного национального природного парка, и в настоящее время начата работа по корректировке Генерального плана. По остальным паркам планируется принять Концепции до конца текущего года.

- Насколько увеличится площадь особо охраняемых природных территорий в рамках национального проекта «Зеленый Казахстан»?

- В рамках Нацпроекта площадь особо охраняемых природных территорий увеличится на 173,9 тыс га за счет создания Государственного национального природного парка Улытау площадью 58.9 тыс га и Государственного регионального природного парка Мерке площадью 115 тыс га.

В настоящее время, общая площадь особо охраняемых природных территорий Казахстана составляет 26 251,5 тыс га, или 9,6 % от площади территории страны, в том числе ООПП со статусом юридического лица занимают 7 593,1 тыс га или 2,78 % площади территории республики. В частности, 10 государственных природных заповедников занимают площадь 1 613,7 тыс га; 13 государственных национальных природных парков занимают 2 667,37 тыс га; шесть государственных природных резерватов – 3 122,1 тыс. га. и региональные природные парки.

- С чем связано соотношение постоянных и временных рабочих мест, которые предполагается создать в ходе реализации нацпроекта – 830 и 60 213?

- Постоянные рабочие места будут созданы за счет создания новых особо охраняемых природных территорий, о которых уже говорилось – это ГНПП Улытау и РГПП Меркі. А временные рабочие места будут создаваться за счет привлечения сезонных рабочих для выполнения лесохозяйственных работ, в число которых входит посадка 2 млрд деревьев.

Следует также отметить, что создание новых рабочих мест, как постоянных, так и временных, ожидается и в рамках частных бизнес-инициатив. Так, в настоящее время, в целях развития экологического туризма на территории государственных национальных природных парков одной только Алматинской области, в том числе Иле-Алатауский, Чарынский, «Көлсай көлдері» и «Алтын-Эмель» инвесторами реализуются пять проектов по строительству туристских объектов. Это визит-центры, эко-отели, пункты питания, глэмпинги, кемпинги, қазақ-аулы и караванинги. Сроки реализации объектов туризма установлены до 2024 года, на сумму 27,5 млрд тенге. К прогнозному периоду ожидаемый поток туристов составит более 2 млн человек и создаст более 1 200 рабочих мест.

- В паспорте нацпроекта говорится о сохранении биологического разнообразия путем увеличения численности редких и исчезающих видов животных. Какие виды животных в Казахстане больше всего нуждаются в охране? Насколько успешно ведется эта работа?

- Несомненно, одной из основных задач Министерства экологии, геологии и природных ресурсов является сохранение биогического разнообразия, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Для их сохранения создан ряд особо охраняемых природных территорий, а также закреплены территории под ведение охотничьего хозяйства, где на постоянной основе ведутся работы по охране и воспроизводству животного мира. Важно понимать что работы по сохранению биологического разнообразия страны – это комплексные мероприятия, осуществляемые как Комитетом лесного хозяйства и животного мира и его подведомственными организациями, так и правоохранительными органами, акиматами, охотпользователями и научными организациями. Проводятся совместные природоохранные акции, такие как «Сайгак», что позволяет выявить и пресечь факты браконьерства.

Что касается второй части вопроса, то все редкие виды животных нуждаются в охране, и выделять какие то отдельные группы таких животных нецелесообразно. Так, все виды животных, внесенные в Красную книгу, равнозначно требуют особого внимания со стороны природоохранных организаций. На сегодняшний день, благодаря взаимодействию межведомственных структур, наблюдается увеличение численности сайгака, кулана, джейрана, архара, бухарского оленя и других видов. По отдельным видам редких животных требуется проведение соответствующих научных исследований, для определения их численности и методик по их сохранению.

Необходимо отметить, что в настоящее время реализуется проект по реинтродукции тигра в Иле-Балхашский резерват Алматинской области, где уже ведутся работы по восстановлению флоры и фауны. Данные мероприятия необходимы для лучшей адаптации тигра и успешной реализации самого проекта. Предполагаемые сроки реинтродукции – 2025 год, но все зависит от степени восстановления животного и растительного мира.

Также, в планах есть реализация отдельного проекта по сохранению снежного барса, предусматривается проведение большой научной работы по изучению данного вида. Итоговой целью проекта является увеличение плотности популяции этого вида.

В целом, работа по сохранению биологического разнообразия Казахстана – это достаточно большой пласт комплексных мероприятий, осуществляемых совместными усилиями государственных органов, научных организаций, охотпользователей и просто неравнодушных жителей.

- Спасибо за беседу.